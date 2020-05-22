Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

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13:50
Агентство ЕС: Европа должна готовиться ко второй волне коронавируса
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13:19
Пандемия: еще 100 тысяч человек заболели COVID-19
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10:46
В ряде стран наблюдается усиление темпов распространения коронавируса
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17:16
Остановить пандемию без вакцины: в Китае испытывают новые лекарства против COVID-19
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18:16
Французские ученые доказали распространение CОVID-19 через сточные воды
- 13:50
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16:17
Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества на $5 млрд
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14:21
Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210
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10:23
Прогноз падения ВВП Украины в 2020г на 4,8% пока прежний, есть вопросы по курсу и инфляции
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10:15
Совет ЕС окончательно утвердил выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи
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12:17
В США расследуют отмывание Коломойским выведенных из ПриватБанка денег
- 16:17
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09:14
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев
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09:26
Как в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам
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10:03
"Стоп культурный карантин": Украинские деятели искусства направили в небо лучи света
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09:18
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Киев-Одесса": двое погибших
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11:55
В Израиле после шести недель карантина открыли ТЦ, рынки и спортзалы
- 09:14
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09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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10:08
Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
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09:12
На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава
- 09:17