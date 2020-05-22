Суд обязал ОГП расследовать возможное вмешательство Байдена в работу Шокина в 2016 году

Об этом говорится в постановлении суда от 21 апреля текущего года.

"Жалобу Телешецкого Александра Ивановича в интересах ОСОБА_1 на бездействие Офиса Генерального прокурора, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления об уголовном правонарушении - удовлетворить. Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса Генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24.02.2020 года, внести в Едином реестре досудебных расследований к краткому изложению фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины по уголовному производству № 62020000000000236 от 24.02.2020 года, сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ОСОБА_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ОСОБА_5, бывшего вице-президента США", - говорится в резолютивной части.

Данное постановление обжалованию не подлежит.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Первая тема аудиозаписей, как отметил депутат, касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". По его словам, разговоры датированы 2015-2016 гг., в них, в частности, говорится о необходимости освобождения от должности тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, "который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена".

Как заявил Деркач, полученный $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, которые имеют отношение к Порошенко.

Вторая тема записей, по словам депутата, касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года. Кроме того, добавил Деркач, в разговорах речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

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