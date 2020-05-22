В Киево-Печерской лавре вокруг резиденции Блаженнейшего состоялся крестный ход

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в домовом храме в честь святителя Николая в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по случаю престольного праздника, сегодня, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний возглавил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук митрополита Антония, владыке сослужили ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр, проректор по воспитательной работе Амвросий, преподаватели и студенты духовных школ в священном сане.

За Литургией были вознесены сугубые просьбы и молитва об избавлении от коронавируса.

В конце богослужения состоялся крестный ход вокруг резиденции Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с чтением Евангелия и окроплением святой воды. После чего в храме у иконы святителя Николая была прочитана молитва и величание святому.