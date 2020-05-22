В деле Шеремета изменили подозрения: убрали "арийскую расу", добавили неизвестных организаторов

Об этом свидетельствует комментарий адвоката подозреваемой Юлии Кузьменко Тараса Безпалого "Украинской правде"

Ранее полиция считала организатором преступления музыканта Андрея Антоненко. Теперь он, как и врач Юлия Кузьменко, по версии следствия, являются исполнителями, военная медсества Яна Дугарь – пособником.

Изменился также вероятный мотив убийства. Ранее правоохранители говорили, что Антоненко "увлекся ультранационалистическими идеями" и "культивировал величество арийской расы". Теперь полиция считает, что неустановленные организаторы действовали по личным мотивам и "решили создать в обществе крайне резонансное событие" для провокации акций протеста.

В свою очередь, мотивы подозреваемых якобы заключались в том, что они поддерживали идеи создания этого резонансного события.

Согласно уточненной версии, Кузьменко только подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, но не активировала ее, как говорилось ранее.

Кроме того, в деле фигурируют "неустановленные лица", которые якобы обеспечили подозреваемых взрывчаткой.

Также в подозрения добавили две новые статьи: об уничтожении имущества (автомобиля, на котором ехал Шеремет) и незаконном хранении оружия (взрывчатки, которую подложили под авто).

Сроки досудебного розлидування по делу установлены до 12 июня. Адвокат Безпалый предполагает, что в ближайшее время может быть объявлено о завершении следствия.

Напомним, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

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