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Патриархия готовит международный марафон в день славянской письменности

22.05.2020 / 16:30
Патриархия готовит международный марафон в день славянской письменности
святые Кирилл и Мефодий Источник: Патриархия.ру
Кем были святые просветители Руси братья Кирилл и Мефодий, зачем была создана славянская азбука и каково будущее современного русского языка - об этом и многом другом в прямом эфире поговорят эксперты со всего мира

В День славянской письменности и культуры 24 мая телеканал «Спас» проведет тематический телемарафон.

Как сообщает patriarchia.ru, телемарафон начнется в 13.00, сразу по окончании прямой трансляции Божественной литургии (начало в 10.00).  

«Кем были святые просветители Руси братья Кирилл и Мефодий, зачем была создана славянская азбука и каково будущее современного русского языка - об этом и многом другом в прямом эфире поговорят эксперты со всего мира», - отметили в источнике.

На связь по скайпу выйдут руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, секретарь Представительства Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси иеромонах Александр (Галушка), митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий и другие.

Подробнее со всеми выпусками проектов телеканала «Спас» можно ознакомиться тут.

Источник: Inpress.ua
рпц
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