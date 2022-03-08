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На Буковине Банченский монастырь УПЦ принял 5 тыс беженцев

08.03.2022 / 12:20
На Буковине Банченский монастырь УПЦ принял 5 тыс беженцев
Источник: Центр информации УПЦ
Монахи и местные жители обеспечивают женщин и детей, спасшихся от войны, всем необходимым: жильем, теплом, едой

На Буковине Свято-Вознесенский Банченский мужской монастырь Украинской Православной Церкви принял 5 тыс переселенцев из зон боевых действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, обитель приняла беженцев из Харькова, Киева и Сум.

Переселенцев из зон боевых действий поселяют в Доме паломника, также в переоборудованной под жилье медицинской клинике в честь святителя Луки Крымского, работающей в обители. Отмечается, что в медицинское учреждение при монастыре стало убежищем для самых маленьких: там проживают дети от двух месяцев. Также три беременные женщины готовятся здесь к родам.

«Монахи и местные жители обеспечивают женщин и детей, спасшихся от войны, всем необходимым: жильем, теплом, едой», – рассказали в епархии.

В Банченском монастыре круглосуточно работает собственная пекарня, которая отправляет выпечку в регионы, где самая тяжелая ситуация с едой.

Как сообщалось, на Донбассе Успенская Святогорская Лавра УПЦ в течение последних восьми дней приняла 269 человек, в том числе 120 детей.

Источник: Inpress.ua
беженцы, Буковина, УПЦ
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