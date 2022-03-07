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Руководители Тернопольской области призвали не создавать напряжения вокруг Почаевской Лавры УПЦ

07.03.2022 / 20:55
Руководители Тернопольской области призвали не создавать напряжения вокруг Почаевской Лавры УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Глава облсовета Михаил Головко призвал «горячие головы» немного остыть

Полиция проверила территорию Свято-Успенской Почаевской лавры и не обнаружила никакой угрозы для государства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт 0352.ua, руководители области призвали жителей Тернопольщины не создавать сейчас напряжения вокруг обители.

Как рассказал 7 марта во время брифинга начальник областного управления полиции Александр Богомол, сейчас на территории Лавры немало беженцев.

«Мы встретились с настоятелем, проверили всех, кто сейчас находится на территории святыни, проверили всех прихожан в общежитиях, потому что очень много беженцев. Вокруг лавры размещены блокпосты, проверяем всех прибывших и выезжающих. В общем, что касается церкви Московского патриархата. Пока информации о том, что что-то может повредить государству со стороны этих религиозных учреждений, у нас нет. В то же время, мы держим ситуацию на контроле», – заверил Богомол.

Руководители области призвали жителей Тернопольщины сохранять спокойствие и не создавать сейчас напряжения вокруг Почаевской лавры.

В свою очередь Глава облсовета Михаил Головко тоже призвал «горячие головы» немного остыть.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Почаевская лавра
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