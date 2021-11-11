Ради сохранения вековых дубов в Киеве, Николай Тищенко пошел против Кличко и Порошенко

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко.

По его словам, речь идет о строительстве на улице Отдыха, 25 в Святошинском районе города Киева.

«После того, как отправил депутатское обращение застройщику с просьбой предоставить разрешительные документы на строительство дома по данному адресу, оказалось, что данный земельный участок уже находится в частной собственности у (другого) застройщика», - сообщил он.

По словам Тищенко, такие разрешительные документы застройщику мог выдать только Киевсовет, большинство в котором принадлежит депутатским фракциям «ЕС» и «Удар».

«Поэтому не стоит удивляться, если в вашем микрорайоне тоже появятся сомнительные и незаконные застройки», - добавил он.

Напомним, Тищенко избрался по округу 219 в Киеве, куда входит часть Святошинского района.