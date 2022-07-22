Священник УПЦ розповів, як людина отримує свого Ангела Хранителя

Господь не залишає без клопотання і заступництва на свавілля долі жодної людини, яка вірить у Нього
Ангела Хранителя Господь посилає кожному християнинові під час таїнства Хрещення.
Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви,тпро це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів викладач Київської духовної академії та семінарії ієромонах Митрофан (Божко).
«Ангелом Хранителем називається той безтілесний невидимий дух, якого Господь посилає для того, щоб він охороняв людину на її життєвому шляху від негараздів. І від того зла, яке диявол готує для людини. Від тих спокус, які посилаються», - зазначив отець Митрофан.
Ангела Хранителя Господь посилає кожному християнинові під час таїнства Хрещення.
«Ми окремо молимося про те, щоб кожна людина, яка приходить у пізнання Христа, яка з'єднується з Христом, мала свого Ангела Хранителя і щоб він далі керував нею», - зазначив викладач КДАіС.
«У Святому Письмі ми чуємо слова Господа нашого Іісуса Христа, який каже, що ангели Божі предстоять про кожну людину і моляться. І також Він каже, щоб людина не спокушала «єдиного від малих» своїх братів, тому що Ангели їх чекають перед Престолом Божим і клопочуться про них», - продовжив священник.
Отець Митрофан зазначає, що це говорить про те, що душа людська, кожна людина - безцінна перед Богом.
«Господь не залишає без клопотання і заступництва на свавілля долі жодної людини, яка вірить у Нього. Він надає йому особливого Свого служителя, який веде людину до спасіння і допомагає їй у духовному зростанні та готує до зустрічі з Богом», - сказав він.
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