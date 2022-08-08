Священник УПЦ розповів, про що прийнято просити Ангела Хранителя

Ангела Хранителя потрібно просити, щоб він охороняв на життєвому шляху від диявольських спокус і зберіг від усякого зла.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів викладач Київської духовної академії та семінарії ієромонах Митрофан (Божко).

«Ангел Хранитель є найближчим другом та супутником православного християнина. Тому ставлення до Ангела Хранителя має бути таким, як і ставлення до свого друга. І як можемо попросити у своїх друзів те, чого потребуємо, сказати їм те, що відчуваємо, що болить, і звернутися до справжнього друга у будь-який час доби, у будь-якому становищі та обстановці, так само можемо звертатися до свого Ангела Хранителя», - сказав отець Митрофан.

Він зазначив, що найчастіше звертаємося до Ангела Хранителя, щоб він зберіг нас, тому він і називається - Хранителем. «Щоб він охороняв на життєвому шляху від спокус диявольських, тому що диявол може підсовувати різні картинки, різні спокуси в житті, щоб людина впала в гріх і далі цей гріх став приводом до смерті. Тому просимо Ангела Хранителя, щоб він зберіг від усякого зла», - пояснив викладач КДАіС.

Також, як зазначає отець Митрофан, потрібно просити Ангела Хранителя, щоб він допоміг мати успіх у добрих справах. «Мало утримуватися від зла, треба ще творити добро, щоб зростати у своєму духовному житті. Тому просимо в Ангела Хранителя допомоги у добрих справах», - додав він.

«Коли відчуваємо страх, коли відчуваємо напад духовний або долає страх, можемо звернутися до Ангела Хранителя. Цей страх може бути справжнім і реальним, цей страх може бути уявним, тому що можемо боятися тих речей, які не страшні, але через неміч людську їх боїмося. І можемо в цей момент звернутися до Ангела Хранителя за допомогою: «Зміцни, спрямуй та захисти від усього, що не знаємо чи боїмося, допоможи йти до спасіння та зустрічі з Богом», - зазначає ієромонах Митрофан (Божко).

Священник нагадав, що Ангели Хранителі - це службові духи, які є спасінням людини. «Вони клопотають про нас Богу, і тому як Господь приніс Себе в жертву людського спасіння, так і Своїх служителів Він спрямовує для того, щоб вони допомагали людині», - сказав викладач КДАіС.