Керуючий справами УПЦ розповів, що допоможе знайти внутрішню рівновагу

Почути Бога і знайти внутрішній спокій можливо лише знаходячи тишу в серці.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Бога можна почути тільки в тиші. Він не нав'язує Себе і Своє спілкування, а чекає, коли ми звернемося до Нього самі. Бог приходить до того, хто потребує Нього. Шум не дозволяє почути Бога. Рятівні слова губляться у вічному хаосі та метушні. І людина стає глухою. Чуючими нас робить лише Слово Боже, від людських слів ми втрачаємо слух», - зазначив митрополит Антоній.

Владика наголосив, що справжня віра потребує уважного ставлення до внутрішніх порухів душі.

«Тиша лікує будь-який біль. Шум, що заглушає життя, відволікає від роздумів. Біль же розчиняється в молитовній думці, що дає плід. Шум безплідний. Все велике твориться в безмовності», - сказав архієрей.

Він пояснив, що пізнання Бога має стати основною метою людини.

«Бог прийшов у світ і перебуватиме в ньому до кінця віку. Бог і є тиша, і ми повинні пізнати Його, полюбити Його і з'єднатися з Ним. Все наше життя – це нескінченний гімн любові Богу», - підсумував керуючий справами УПЦ.