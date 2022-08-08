Войти | Зарегистрироваться
05:25

вторник,
09 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Керуючий справами УПЦ розповів, що допоможе знайти внутрішню рівновагу

08.08.2022 / 13:20
Керуючий справами УПЦ розповів, що допоможе знайти внутрішню рівновагу
Источник: Центр інформації УПЦ
Пізнання Бога має стати основною метою людини

Почути Бога і знайти внутрішній спокій можливо лише знаходячи тишу в серці.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Бога можна почути тільки в тиші. Він не нав'язує Себе і Своє спілкування, а чекає, коли ми звернемося до Нього самі. Бог приходить до того, хто потребує Нього. Шум не дозволяє почути Бога. Рятівні слова губляться у вічному хаосі та метушні. І людина стає глухою. Чуючими нас робить лише Слово Боже, від людських слів ми втрачаємо слух», - зазначив митрополит Антоній.

Владика наголосив, що справжня віра потребує уважного ставлення до внутрішніх порухів душі.

«Тиша лікує будь-який біль. Шум, що заглушає життя, відволікає від роздумів. Біль же розчиняється в молитовній думці, що дає плід. Шум безплідний. Все велике твориться в безмовності», - сказав архієрей.

Він пояснив, що пізнання Бога має стати основною метою людини.

«Бог прийшов у світ і перебуватиме в ньому до кінця віку. Бог і є тиша, і ми повинні пізнати Його, полюбити Його і з'єднатися з Ним. Все наше життя – це нескінченний гімн любові Богу», - підсумував керуючий справами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоній
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 августа
7 августа
6 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.