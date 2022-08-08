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На Одещині УПЦ організували форум для православної молоді

08.08.2022 / 13:05
На Одещині УПЦ організували форум для православної молоді
Источник: Центр інформації УПЦ
Форум відбувся із 5 по 7 серпня

Одеська єпархія Української православної церкви провела православний молодіжний форум.

Захід провели на березі Хаджибеївського лиману біля стін Свято-Покровського скиту.

Форум відбувся із 5 по 7 серпня.

«Було організовано велопробіг до джерела на місці явлення ікони Божої Матері «Дивногорська» у с. Северинівка, розважальні заходи, майстер-класи з монастирського сироваріння та хлібопечення, а також усі учасники збиралися біля багаття, співали пісні та спілкувалися на різні теми», - поділилися в єпархії.

Також учасники з'їзду брали участь у богослужіннях та могли поспілкуватися зі священниками.

«Молимося, щоб Господь почув молитви молоді, яка молиться за мир і любить свою країну», - зазначив митрополит Агафангел, звертаючись до учасників форуму.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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