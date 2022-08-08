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У Полтаві священники УПЦ передали допомогу дітям з інвалідністю та нужденним

08.08.2022 / 12:40
У Полтаві священники УПЦ передали допомогу дітям з інвалідністю та нужденним
Источник: Центр інформації УПЦ
Трапези організовують щонеділі після Божественної літургії

У Полтаві у храмах Української Православної Церкви після Божественної літургії у неділю відбулися благодійні трапези для прихожан і всіх нужденних.

Як повідомлє Центр інформації УПЦ з посиланням на pravoslavie.poltava.ua, активні парафіяни разом зі священниками на прихрамовій території роздавали теплу їжу прихожанам та всім, хто цього потребує.

Трапези організовують щонеділі після Божественної літургії.

При Свято-Макаріївському кафедральному соборі Полтави кожного дня з 12.00 до 13.00 відбуваються благодійні трапези для вимушених переселенців і біженців, а також для всіх нужденних.

Волонтери Центру «Благо» на чолі з керівником єпархіального відділу благодійності та соціального служіння протоієреєм Андрієм Сімоном відвідали Центр для дітей з особливими потребами, що в селі Михайлівка, де також перебувають переселенці з місць бойових дій.

Там прозвучала проповідь священника на духовні теми, відбулося спілкування та ігри волонтерів з дітьми, надана гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та одягу, як пожертва від небайдужих людей.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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