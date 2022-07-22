Священник УПЦ розповів, як кожен віруючий може наблизити мир в Україні

Якщо зараз хочеш допомогти своїй Батьківщині - почни молитися.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на «Фома в Україні», про це сказав клірик Свято-Троїцького Іонінського столичного монастиря протоієрей Димитрій Болгарський.

«Щоразу, коли читаємо ранкові та вечірні молитви, коли читаємо Псалтир, Євангеліє, ми оновлюємо в собі образ Божий, а у світі - присутність Божу. І це велика миротворчість, яку робить у своєму житті кожен християнин», - сказав отець Димитрій.

Священник зазначив, що якщо зараз хочеш допомогти ближньому, допомогти своїй Батьківщині - почни молитися.

«Хто не сповідався і не причащався - сповідуйся та причастися. Хто читав одну на день кафізму - почни читати дві. Почни читати Євангеліє, якщо не читаєш його. Тому що майбутнє світу визначає правда Божа», - порадив отець Димитрій.

Він закликав усіх проводити кожен день свого життя з повною самовіддачею у служінні Богу та ближньому, шляхом Богопізнання, самопізнання.

«І тоді благословення Боже буде на нас, житимемо і в законі, і в благодаті. І Царство Небесне розпочинатиметься вже тут, на землі», - підсумував протоієрей Димитрій Болгарський.