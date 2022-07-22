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На Закарпатті вийшов другий том книги про давні монастирі Мукачівської єпархії УПЦ

20.07.2022 / 15:45
На Закарпатті вийшов другий том книги про давні монастирі Мукачівської єпархії УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Каталог містить архівні документи Державного архіву Закарпатської області, які відтворюють історію давніх монастирів Мукачівської єпархії

Вийшов другий том зведеного предметно-тематичного каталогу документів Державного архіву Закарпатської області «Давні монастирі Мукачівської єпархії (1800–1900)».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Мукачівської єпархії, каталог містить архівні документи Державного архіву Закарпатської області, які відтворюють історію давніх монастирів Мукачівської єпархії.

«Проєкт є спробою індексації, кодифікації та систематизації наявних документів, чим суттєво сприяє комунікації та верифікації, передусім у пошуковій дослідницькій роботі за вказаною тематикою.

У результаті науково-дослідної роботи в другому томі опрацьовано 35427 справ. Загалом, в двох перших томах автор проєкту опрацював – 44485 справ», - поділилися у єпархії.

Участь в проєкті взяли: Мукачівська Православна єпархія, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія (Проніна), Державний архів Закарпатської області та факультет Історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ».

Видання рекомендується широкому колу читачів – науковцям, історикам-краєзнавцям, докторантам та аспірантам, студентам духовних і гуманітарних вузів, а також дослідникам, які цікавляться автентичною церковно-історичною спадщиною Православної Церкви Закарпаття.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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