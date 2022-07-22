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Митрополит Антоній розповів про духовний сенс таїнства Миропомазання

20.07.2022 / 15:30
Митрополит Антоній розповів про духовний сенс таїнства Миропомазання
Источник: Центр информации УПЦ
Отримавши дар Святого Духа у таїнстві Миропомазання, людина стає повноцінним членом Церкви

Таїнство Миропомазання – це священнодіяння, у якому при видимому помазанні частин тіла освяченим миром людині невидимо даються дари Святого Духа.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Таїнство Миропомазання – це фактично особиста П'ятидесятниця кожної новохрещеної людини. Через це Таїнство людині подається той дар Святого Духа, який апостоли отримали на п'ятдесятий день після Воскресіння Христового. У день П'ятидесятниці народилася Церква Христова. І, відповідно, отримавши дар Святого Духа у таїнстві Миропомазання, людина стає повноцінним членом Церкви», - зазначив митрополит Антоній.

Владика пояснив, що у Церкві таїнство Миропомазання з'явилося після Вознесіння Господа Іісуса Христа на небо та продовжує дію зходження Святого Духа на апостолів у день П'ятидесятниці.

«Спочатку, ще за часів святих апостолів, дане священнодіяння звершувалося не через помазання миром, а через покладання рук. І лише значно пізніше, приблизно до IV століття, коли колишні язичники стали масово приймати християнство, для єпископів стало фізично складно особисто покладати руки на кожного новохрещеного. Так і з'явилася практика освячення єпископом святого мира, яке потім розсилається на всі громади. І священник, звершуючи хрещення, помазує новохрещених цим миром зі словами: «Печать дара Духа Святого». Таким чином, нинішнє помазання святим миром цілком відповідає стародавньому покладенню рук», - нагадав керуючий справами УПЦ.

Архієрей звернув увагу, що людина стає повноцінним членом Церкви лише після Миропомазання. Наприклад, якщо людина хрещена, але не миропомазана, то вона не може бути допущена до участі в інших Таїнствах доти, доки вона не буде миропомазана.

«Така практика пояснюється тим, що без отримання дару Святого Духа людина не може вести повноцінне духовне життя», - наголосив митрополит Антоній.

Він наголосив, що кожному необхідно зберігати у собі дар Святого Духа, який він отримав при Миропомазанні.

«Увійти в радість нашого Небесного Отця ми зможемо лише тоді, коли зможемо розкрити у своєму житті все те багатство благодатних дарів, які ми отримуємо у таїнстві Миропомазання. Тому ми маємо бути християнами не на словах, а на ділі. Для цього необхідно прагнути втілити у своєму житті те, чого нас закликає Христос. І нехай у цьому нам допомагає благодать Святого Духа, дана нам при помазанні святим миром у таїнстві Миропомазання», - підсумував керуючий справами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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