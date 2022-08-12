У чотирьох єпархіях УПЦ відспівали загиблих захисників України

В Одеській, Чернівецькій, Володимир-Волинській, Полісько-Сарненській, Рівненській та Вінницькій єпархіях відспівали загиблих Захисників України.
Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, священники висловили співчуття рідним і закликали молитися за упокій загиблих героїв.
На Одещині 10 серпня архієпископ Діодор звершив чин відспівування воїна Олександра, уродженця села Кубанки.
«У мирний час Олександр був співробітником швидкої медичної допомоги, після призову на службу до Збройних Сил України став водієм санітарного автомобіля, рятував наших поранених Захисників на полі бою, вивозячи їх у безпечне місце, де їм надавалася необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні пресслужби.
На Буковині священники Чернівецької єпархії відспівали Захисника Батьківщини Олега Баланецького. Заупокійне богослужіння у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Подвірне Новоселицького благочиння очолив секретар єпархії архімандрит Никита у співслужінні настоятеля храму протоієрея Валерія Карпелюка та місцевого духовенства.
На Ковельщині, у селі Ворона, священнослужителі Володимир-Волинській єпархії провели в останню дорогу полеглого 27-річного воїна Станіслава Рибчука.
Благочинний Дубровицького округу Полісько-Сарненської єпархії протоієрей Миколай Іваничко у співслужінні місцевого духовенства очолив чин похорону полеглого воїна Михайла Жакуна.
«Убієнний воїн Михайло героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він був першим жителем села Колки з числа тих, хто встав на захист Батьківщини ще у 2014 році. Після широкомасштабного нападу агресора 24 лютого цього року пішов знову захищати рідну Україну, залишивши вдома батьків, дружину та трьох синів», – повідомляє пресслужба Полісько-Сарненської єпархії.
Відспівували Героя у храмі на честь Всіх Святих села Колки.
Священники Рівненської єпархії у Гощі провели в останню дорогу полеглого Захисника України Віктора Снаговського.
Ще одного загиблого Захисника України, воїна Олександра, відспівали у Миколаївському храмі м. Вінниці.
Вічна пам’ять полеглим Героям!