У чотирьох єпархіях УПЦ відспівали загиблих захисників України

В Одеській, Чернівецькій, Володимир-Волинській, Полісько-Сарненській, Рівненській та Вінницькій єпархіях відспівали загиблих Захисників України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, священники висловили співчуття рідним і закликали молитися за упокій загиблих героїв.

На Одещині 10 серпня архієпископ Діодор звершив чин відспівування воїна Олександра, уродженця села Кубанки.

«‎У мирний час Олександр був співробітником швидкої медичної допомоги, після призову на службу до Збройних Сил України став водієм санітарного автомобіля, рятував наших поранених Захисників на полі бою, вивозячи їх у безпечне місце, де їм надавалася необхідна медична допомога»‎, – йдеться у повідомленні пресслужби.

На Буковині священники Чернівецької єпархії відспівали Захисника Батьківщини Олега Баланецького. Заупокійне богослужіння у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Подвірне Новоселицького благочиння очолив секретар єпархії архімандрит Никита у співслужінні настоятеля храму протоієрея Валерія Карпелюка та місцевого духовенства.

На Ковельщині, у селі Ворона, священнослужителі Володимир-Волинській єпархії провели в останню дорогу полеглого 27-річного воїна Станіслава Рибчука.

Благочинний Дубровицького округу Полісько-Сарненської єпархії протоієрей Миколай Іваничко у співслужінні місцевого духовенства очолив чин похорону полеглого воїна Михайла Жакуна.

«‎Убієнний воїн Михайло героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він був першим жителем села Колки з числа тих, хто встав на захист Батьківщини ще у 2014 році. Після широкомасштабного нападу агресора 24 лютого цього року пішов знову захищати рідну Україну, залишивши вдома батьків, дружину та трьох синів», – повідомляє пресслужба Полісько-Сарненської єпархії.

Відспівували Героя у храмі на честь Всіх Святих села Колки.

Священники Рівненської єпархії у Гощі провели в останню дорогу полеглого Захисника України Віктора Снаговського.

Ще одного загиблого Захисника України, воїна Олександра, відспівали у Миколаївському храмі м. Вінниці.

Вічна пам’ять полеглим Героям!