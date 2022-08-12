Керуючий справами УПЦ розповів про духовне значення таїнства Вінчання

Шлюб у християнстві – спільний шлях подружжя до Царства Божого.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви із посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Згідно з визначенням Православного Катехизису, шлюб – це Таїнство, у якому, при вільній перед священником і Церквою обіцянці нареченим і нареченою взаємної подружньої вірності, благословляється їхній подружній союз, як образ духовного союзу Христа з Церквою, і проситься для них благодать чистої єдності до благословенного народження та християнського виховання дітей», - нагадав митрополит Антоній.

Владика пояснив, що у православному розумінні шлюб не є засобом досягнення певних цілей, наприклад, продовження людського роду, але має особливий релігійний вимір.

«Чоловік і жінка являють собою два різні способи існування в єдиному людстві. І чоловік, і жінка однаково є носіями образу Божого та людської гідності. Тому християнству чужі будь-які теорії про нерівноправність між чоловіком і жінкою. З точки зору християнства поділ людства на чоловічу та жіночу стать встановлений Самим Творцем. І тому лише в єднанні чоловіка та жінки досягається повнота людського існування. Таким чином, у шлюбі подружжя взаємно збагачує одне одного властивостями і якостями, властивими своїй статі. Обидві сторони шлюбного союзу, стаючи однією плоттю, тобто єдиною духовно-тілесною істотою, досягають досконалості», - підкреслив керуючий справами УПЦ.

Митрополит Антоній пояснив, що у Православній традиції Таїнство Шлюбу називається Вінчанням. Ця назва пов'язана з тим, що священик або єпископ, який здійснює Таїнство Шлюбу, у молитвах закликає Боже благословення на нову пару і просить, щоб Господь вінчав молодят «славою і честю».

«Вінці на головах молодят є, перш за все, символом Божественної слави, яку отримує людина у своєму добродійному житті. Але не тільки. Шлюбні вінці можуть бути символом царства, і символом мучеництва. У новоствореній сім'ї чоловік і дружина стають царями та засновниками роду. Але в той же час сімейне життя пов'язане з безліччю випробувань, які подружжя має переносити з такою ж стійкістю, як християнські мученики переносили страждання, що завдаються їм», - сказав владика.

Він нагадав, що основна мета життя людини – почути звернений до неї заклик Божий та відповісти на нього.

«Для того, щоб відповісти на цей заклик, людина має відкинути свій егоїзм, навчитися жити заради інших. Цій меті і служить християнський шлюб, у якому подружжя долає свою гріховність і природну обмеженість заради того, щоб життя могло реалізуватися у любові і самовіддачі. Тому християнський шлюб не віддаляє людину від Бога, а наближає до Нього», - підсумував митрополит Антоній.