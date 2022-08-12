На Черкащині віруючі УПЦ вшанували пам'ять святого мученика Даниїла Мліївського

Віруючі Української Православної Церкви вшанували пам'ять святого мученика Даниїла Мліївського, покровителя Черкащини.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на пресслужбу Черкаської єпархії, богослужіння в Архангело-Михайлівському храмі Городища очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел. Владиці співслужив єпископат УПЦ та духовенство єпархії.

На сугубій ектенії була піднесена молитва за мир в Україні та єдність Православної Церкви.

Після закінчення богослужіння митрополит Павел привітав усіх, хто молився зі святом, подякував владиці Феодосію та настоятелю Архангело-Михайлівського храму в Городищі протоієрею Іоанну Жигало за збереження та молитовну пам'ять про святого мученика Даниїла.

Після богослужіння звершили хресну ходу до пам'ятника святому мученику Даниїлу Мліївському, встановленого на території храму, де відбувся молебень.

***Мученик Даниїл 1776 року був старостою Успенського храму в містечку Мліїв на Черкащині. Бажаючи повернутися до Православ'я, парафіяни церкви запропонували своєму священнику зректися унії. Отримавши відмову, вони сховали священичі облачення, книги та посудини. А Данилові доручили зняти з престолу Дарохранительницю. Праведника заарештували. За кілька місяців сповіднику спалили обидві руки, а потім обезголовили. Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 8 березня 1994 року мученик Даниїл було зараховано до лику місцевошанованих святих Черкаської єпархії.