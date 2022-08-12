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На Одещині священник УПЦ освятив поклонний хрест на згадку про загиблого захисника України

12.08.2022 / 12:59
На Одещині священник УПЦ освятив поклонний хрест на згадку про загиблого захисника України
Источник: Центр інформації УПЦ
Хрест встановлений коштами раби Божої Ксенії на згадку про вихованця дитячого будинку «Перлинка», який зник безвісти, воїна Данила Юрченка, який стояв на захисті міста Миколаєва

У Одеській області освячено поклонний хрест у пам’ять зниклого безвісти воїна Данила Юрченка.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу Одеської єпархії, хрест встановлено біля храму святого великомученика Георгія Побідоносця села Маразліївка Білгород-Дністровського району.

Хрест встановлений коштами раби Божої Ксенії на згадку про вихованця дитячого будинку «Перлинка», який зник безвісти, воїна Данила Юрченка, який стояв на захисті міста Миколаєва.

«Ксенія протягом усього життя працює на благо дитячого будинку, любить кожного вихованця та щедро обдаровує своєю материнською любов'ю. Глибоко переживаючи втрату воїна Данила, на молитовну згадку вирішила встановити у селі Маразліївка, Білгород-Дністровського благочиння пам'ятний дубовий хрест. Нехай Всемилостивий Господь збереже кожного українського воїна, який жертовно та самовіддано охороняє нас від ворога, а загиблим воїнам-героям подасть Царство Небесне та вічний спокій», - зазначили у єпархії.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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