Священник УПЦ пояснив, чому важливо подавати милостиню

Господь нагородить кожного, хто побачив Самого Христа в людях, які потребують допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів глава Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань протоієрей Сергій Екшиян.

Священник зазначив, що, подаючи милостиню, звертаючи увагу на потреби інших людей, людина отримує користь і для себе.

«Думаю, що кожен відчував радість, коли приносиш радість іншій людині. Здавалося б, ти витрачаєш свої кошти та час, але допомагаючи людині, її радість торкається і тебе самого», - зазначив голова Синодального відділу.

Отець Сергій нагадав, що Господь говорить про майбутню відплату кожній людині, яка дійсно звернула увагу на нужденних, і побачила Христа в людях, які голодні, потребують одягу, перебувають у лікарні чи в'язниці.

«Оскільки ви зробили це одному з братів Моїх менших, то зробили Мені» (Мф. 25:40). Бог називає таких людей «синами благословенними» і каже, що вони отримають нагороду від Господа, успадкуючи Царство Небесне (Мф. 25:34)», - підсумував протоієрей Сергій Екшиян.