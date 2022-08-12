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Священники УПЦ передали медикаменти та спорядження українським військовим на передову

12.08.2022 / 15:30
Священники УПЦ передали медикаменти та спорядження українським військовим на передову
Источник: Центр інформації УПЦ
Були передані тактичні ноші, намети, каремати, спальні мішки, тактичні пояси, плащ-накидки та засоби особистої гігієни

Митрополит Августин та співробітники Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України передали захисникам України спорядження та гуманітарну допомогу.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм канал «Церква допомагає», воїнам відвезли допомогу на передову.

Були передані тактичні ноші, намети, каремати, спальні мішки, тактичні пояси, плащ-накидки та засоби особистої гігієни.

Як повідомлялося раніше, у Тернополі благодійний фонд Української Православної Церкви придбав та передав для Захисників України на передову ліки та медичні прилади.

Православні волонтери передали кровоспинні засоби, шини, антибіотики, протизапальні та протигрибкові препарати, шлункові засоби та інші необхідні ліки. Для Тернопільської військової частини Фонд придбав тонометри та пульсоксиметри.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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