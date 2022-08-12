На Рівненщині відкрито кримінальну справу проти активістів ПЦУ після спроби захоплення храму УПЦ

У Рівненській області правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження стосовно представників ПЦУ, котрі у незаконний спосіб провели збори щодо переходу у ПЦУ та розпалювали міжконфесійну ворожнечу у селі Івачків.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу Рівненської єпархії, провадження відкрито за кількома статтями КК України: щодо підроблення та використання підроблених документів, розпалювання релігійної ворожнечі.

«По всіх парафіях УПЦ, де були проведені псевдозбори з так званих переходів, відкриті кримінальні провадження. Це свідчить про те, що релігійними громадами зібрано достатньо доказів, щоб апелювати у суді і добиватися справедливості. Україна - правова держава, тому за кожну вчинену протиправну дію – кожен понесе відповідальність перед законом», - прокоментувала правозахисниця Рівненської єпархії УПЦ Раїса Дмитренко.