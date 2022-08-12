Священник розповів про життя української громади УПЦ у Бельгії

Перша парафія Української Православної Церкви в Брюсселі на честь Усіх преподобних Києво-Печерських відкрилася місяць тому, за цей час релігійна громада згуртувалась і збільшилася.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це розповів протоієрей Димитрій Попеску, який опікується українськими біженцями у бельгійській столиці.

«Віряни вперше зібралися на довгоочікувану спільну молитву 10 липня 2022 року. Ми, стоячи на колінах, молитовно просили Господа про мир в Україні, про наших рідних та близьких, про наших воїнів», – розповів отець Димитрій.

На першу Божественну літургію прийшли близько 300 людей. І зараз на недільні служби приходить не менше.

«Жінки, які мають чоловіків на фронті, не пропускають богослужіння. Ми палко молимося разом із ними, і я часто бачу, як блищать сльози на їхніх очах», – поділився священник.

Серед біженців з України, яких прийняли у Королівстві Бельгії, багато матерів із дітьми. Рятувалися від жахів війни й майбутні мами, які чекають на дитину. У громаді у багатьох мам народилися діти, тож черга на Хрещення розписана вперед.

«На цей момент звершили таїнство Хрещення над 12 новонародженими українцями. Також звершили чотири таїнства Вінчання. Наші подружні пари, не лише біженці, а й трудові мігранти з України, які під час агресії РФ опинилися у Бельгії, вирішили перестати жити в гріху та з’єдналися у Бозі», – коментує священник.

У серпні громада парафії УПЦ на честь Усіх преподобних Києво-Печерських у Брюсселі почала збиратися вже за двома адресами, щоб усі охочі могли бути присутніми за богослужінням.

Парафія УПЦ Усіх преподобних Києво-Печерських у Брюсселі:

Avenue Norbert Gilles 67, 1070, Anderlecht, богослужіння в неділю о 8:00;

Hebronlaan 5 Kraainem, богослужіння у суботу о 9:30.

Протоієрей Димитрій Попеску: +32-475-311-372.