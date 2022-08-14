Завтра у православних починається Успенський піст

У православних з 14 по 27 серпня триватиме Успенський піст - один з чотирьох православних багатоденних постів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, Успенський піст за суворістю можна порівняти з Великим постом.

Успенський піст - це підготовка православних християн до двох дванадесятих свят - Преображення Господнього та Успіння Божої Матері. Дванадесяті свята пов'язані з подіями земного життя Іісуса Христа і Богородиці і діляться на Господські (присвячені Господу Іісусу Христу) і Богородичні (присвячені Божій Матері).

Успенський піст був встановлений на Константинопольському Соборі у 1166 році на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

Діва Марія усе земне життя дотримувалася суворої стриманості в їжі, а за три дні до свого відходу на небо перестала вживати їжу і тільки пила воду. Тому, покладаючи на себе обмеження Успенського посту, віруючі наслідують Cамій Богородиці.

На Успенський піст припадають два великих свята, відомі у першу чергу за своїми «народними» назвами. У церковному календарі Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього («Медовий Спас» у народі) і Преображення Господнє («Яблучний Спас»). Перше з них пов'язане з древнім звичаєм виносити на вулиці і дороги Чесне Древо Хреста для зцілення від хвороб, яких багато бувало саме у серпні. За народною традицією у цей день до храмів приносять для освячення мед.

Зі свята Винесення Чесних Древ Хреста Господнього і починається Успенський піст.

Харчування під час Успенського посту виключає м'ясо та м'ясні вироби, рибу, морепродукти, яйця і молочні продукти. Послаблення допускається у свято Преображення, коли можна їсти рибу.

Але багато у чому питання, що можна їсти в Успенський піст, а що не можна, має вирішуватися з духівником індивідуально - залежно від стану здоров'я, віку, підготовленості конкретної людини.

Згідно з монастирським уставом, по понеділках, середах і п'ятницях рекомендується сухоядіння - можна вживати лише свіжі продукти, які не пройшли термічну обробку. У вівторок і четвер дозволяються гарячі страви без олії, а у суботу та неділю можна вживати їжу з рослинною олією, а також вино.

Однак, варто не забувати, що сенс посту не тільки у харчових обмеженнях, але в очищенні душі і тіла молитвою, покаянням, ділами милосердя.

Свято Успіння завжди відзначається 28 серпня - ним і завершується Успенський піст.