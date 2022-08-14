Войти | Зарегистрироваться
15:26

воскресенье,
14 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

У Черкасах УПЦ передасть 5 тонн гуманітарної допомоги біженцям та медикам

13.08.2022 / 13:05
У Черкасах УПЦ передасть 5 тонн гуманітарної допомоги біженцям та медикам
Источник: Центр інформації УПЦ
Допомогу передав благодійний «Фонд Добрі справи»

Черкаська єпархія Української Православної Церкви передасть 5 тонн гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям, медикам та малозабезпеченим сім'ям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу єпархії, допомогу передав благодійний «Фонд Добрі справи».

«Черкаська єпархія дякує волонтерському штабу за допомогу, надану у вигляді продуктів харчування, медикаментів, одягу для дорослих та дітей, засобів щоденного користування, засобів гігієни для малюків та іншу допомогу», - поділилися у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше, митрополит Августин та співробітники Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України передали захисникам України спорядження та гуманітарну допомогу.

Були передані тактичні ноші, намети, каремати, спальні мішки, тактичні пояси, плащ-накидки та засоби особистої гігієни.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 августа
13 августа
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.