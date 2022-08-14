У Черкасах УПЦ передасть 5 тонн гуманітарної допомоги біженцям та медикам

Черкаська єпархія Української Православної Церкви передасть 5 тонн гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям, медикам та малозабезпеченим сім'ям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу єпархії, допомогу передав благодійний «Фонд Добрі справи».

«Черкаська єпархія дякує волонтерському штабу за допомогу, надану у вигляді продуктів харчування, медикаментів, одягу для дорослих та дітей, засобів щоденного користування, засобів гігієни для малюків та іншу допомогу», - поділилися у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше, митрополит Августин та співробітники Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України передали захисникам України спорядження та гуманітарну допомогу.

Були передані тактичні ноші, намети, каремати, спальні мішки, тактичні пояси, плащ-накидки та засоби особистої гігієни.