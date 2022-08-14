У Харкові священники УПЦ передали допомогу медикам та продуктові набори нужденним

У Харкові священники Української Православної Церкви надають духовну та матеріальну підтримку мешканцям міста, що постраждало від воєнних дій.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу єпархії, священики храму святого рівноапостольного князя Володимира протоієрей Ростислав Сабельников та диякон Володимир Малиновський передали продукти харчування у Барвенкове та роздали гуманітарну допомогу харків'янам, які проживають на Салтівці.

Також священники відвідали Харківську лікарню, привітали медичний персонал зі святом та підтримали пацієнтів.

Священнослужителі храму ікони Божої Матері «Відрада та Утішання» міста Харкова протоієрей Ігор Кондратенко та ієрей Микола Полянчиків спільно з благодійним фондом «Покров» роздали харків'янам продуктові набори.