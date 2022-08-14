У Харкові священники УПЦ передали допомогу медикам та продуктові набори нужденним

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Тепловизор для электрического оборудования18.06.2022 / 16:25Тепловизор для работы с электрическим оборудованием – это незаменимый помощник, помогающий определять различные неисправности в работе оборудовании, либо используется с целью правильно установки нового оборудования. В отличие от других способов диагностики, есть возможность проводить исследования, без прерывания работы всей системы. А также, если тепловизор купить, повышается безопасность персонала – все изменения можно проводить дистанционно. Рассмотрим, какие возможности скрывает оборудование и какое оборудование подойдет больше всего.
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