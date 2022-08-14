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У столиці «молодіжні» священники УПЦ розповіли про служіння за умов війни

13.08.2022 / 13:45
У столиці «молодіжні» священники УПЦ розповіли про служіння за умов війни
Источник: Центр інформації УПЦ
В умовах і внаслідок бойових дій змінюється українське суспільство, його запити й потреби, і відповідати на ці запити в усій повноті прагне духовенство та вся спільнота віруючих Української Православної Церкви

У Києві відбулася ХХІІ Всеукраїнська конференція голів і представників єпархіальних відділів по роботі з молоддю.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, нинішній форум було присвячено викликам, що стоять перед священнослужителями різних регіонів України в умовах війни.

До участі в роботі заходу долучилися близько 40 представників єпархіальних молодіжних відділів, а також віце-ректор Полтавської місіонерської духовної семінарії, архієпископ Веніамін. Очолив зібрання голова Синодального відділу УПЦ по роботі з молоддю, архієпископ Обухівський Іона.

Уперше конференцію приймав у своїх стінах ставропігійний храмовий комплекс на честь Собору святих славних і всехвальних 12 апостолів на чолі з настоятелем протоієреєм Миколаєм Різуном.

Учасники форуму ділилися досвідом допомоги біженцям, збирання продуктів та речей для мешканців постраждалих регіонів, пастирської опіки дітей та молоді в умовах війни.

Представники Волинської єпархії розповіли про організацію дитячого відпочинку у православному літньому таборі «Стежина добра». За три місяці було проведено шість десятиденних змін; понад 1000 дітей із сімей загиблих захисників України, сімей воїнів ЗСУ, внутрішньо переміщених осіб пройшли реабілітацію та оздоровлення. Наступні подібні заходи планується організувати для молоді віком від 15 років.

Силами Одеської єпархії, за участі всіх парафій міста Одеси організовано централізовану допомогу всім нужденним: на одеському залізничному вокзалі щодня готують і роздають безкоштовні комплексні обіди для біженців, також у щоденному режимі доставляються продуктові набори на всі міські блокпости територіальної оборони. Біля чудотворної Касперівської ікони Божої Матері священнослужителі цілодобово читають молитву з прямою трансляцією онлайн. А з благословення митрополита Агафангела всі нижні храми переоблаштовано під бомбосховища для мешканців.

Наступний робочий день, 11 серпня, було присвячено аналізу викликів, що стоять перед священнослужителями та мирянами на різних територіях України. Голова сімейного відділу Дніпропетровської єпархії протоієрей Андрій Пінчук розповів про механізм та особливості роботи з вимушеними переселенцями, про діяльність створеного в його селищі Волоське на Дніпропетровщині шелтеру для прихистку людей, що виїжджають із зони бойових дій. Голова Спільноти святого Егідія Юрій Ліфансе дав практичні рекомендації, як організувати та налагодити допомогу нужденним. Психолог Маргарита Перзеке-Яланська поділилася порадами, як надати першу психологічну допомогу різним категоріям постраждалих від війни людей.

Значну увагу на конференції було присвячено обговоренню особистого досвіду учасників, отриманого під час військового протистояння. В умовах і внаслідок бойових дій змінюється українське суспільство, його запити й потреби, і відповідати на ці запити в усій повноті прагне духовенство та вся спільнота віруючих Української Православної Церкви.

Завершився форум Божественною літургією в храмі на честь Собору 12 апостолів у п’ятницю, 12 серпня, коли в Україні й усьому світі відзначався Міжнародний день молоді.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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