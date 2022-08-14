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Єпископ УПЦ розповів, до чого покликані християни

13.08.2022 / 13:59
Єпископ УПЦ розповів, до чого покликані християни
Источник: Центр інформації УПЦ
Віра від слухання, а слухання через Слово Христове (Рим. 10, 17)

Кожен християнин має свідчити про віру таким чином, щоб бути почутим.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму телеграмі.

«Священик Іоанн Мейєндорф якось сказав, що святим отцем стає той, хто може пояснити Євангеліє своїм сучасникам. Ми знаємо, що істини Святого Письма є не тільки вічними, але й незмінними. Однак, раз по раз бачимо як наші сучасники намагаються їх переформатувати, надати їм іншого змісту, зробити зручними для себе. І в якійсь мірі, в такому ставленні до Слова Божого з боку різних людей є й наша вина. Адже ми часто навіть не намагаємося пояснити своїм сучасниками на доступній їм мові, чому слова Писання є необхідним фундаментом їхнього життя», - підкреслив владика.

Він пояснив, що під словосполученням «доступна мова» мається на увазі не лінгвістична, а ментальна складова.

«Навіть слухаючи текст Біблії своєю рідною мовою, людина не завжди розуміє його. Тому що, з зовнішньої точки зору цей текст написаний в інших реаліях, в іншому історичному та соціальному контексті, і його внутрішній зміст практично завжди вимагає додаткового пояснення. Саме цим, як однією із надважливих справ, і має займатися кожен священнослужитель», - зазначив єпископ Віктор.

Владика нагадав, що «віра від слухання, а слухання через Слово Христове» (Рим. 10, 17).

«Наше завдання, як православних християн, говорити про свою віру так, свідчити про неї таким чином, щоб ми були почуті», - закликав єпископ Віктор.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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