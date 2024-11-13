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Зараз вражаємо цілі на 2000 км: У ГУР розповіли про роботу з українськими дронами

26.11.2024 / 12:16
Українські дрони, які запускають оператори Головного управління розвідки Міноборони України, можуть вражати цілі на відстані до двох тисяч кілометрів.

Про це розповів командир групи операторів далекобійних БПЛА ГУР.

Так, повідомляється, журналісти проєкту нещодавно стали свідками запуску безпілотників "Лютий", який відбувався у темну пору доби. За кілька годин після вильоту безпілотників в мережі з’явилися кадри із пожежею в районі Саратовського НПЗ у росії - понад шістсот кілометрів від українського кордону.

Також бійці ГУР розповіли, що їхня робота значно змінилася, відтоді як вони почали виконувати подібні операції.

"Ми та група, яка перша запускала практично всі далекобійні дрони. Ми починали з чогось невеликого, зараз вражаємо цілі на 2000 км — це надзвичайна зміна. Адаптуватися не складно. В принципі всі дрони досить прості. Наш особовий склад проходить регулярне навчання. Виробники йдуть нам на зустріч, проводять його досить активно і швидко", — розповів командир групи.

БПЛА, ГУР, дрони
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