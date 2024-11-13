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Салліван: Проблеми, з якими Україна зіткнулася на полі бою викликані нестачею особового складу

20.11.2024 / 12:16
Радник чинного президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що проблеми, з якими Україна зіткнулася на полі бою, викликані не нестачею озброєння, а нестачею особового складу.

Про це Салліван сказав в ефірі американської вечірньої телевізійної програми PBS News Hour.

В ефірі обговорювали можливий дозвіл США, який Україна отримала на застосування американських балістичних ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території росії.

Саллівану нагадали, що раніше адміністрація президента Джозефа Байдена намагалася не провокувати росію на ескалацію конфлікту.

"Ви не постачали танки, а потім все-таки вирішили їх поставити. Ви не надали F-16. Потім ви надали ці F-16. Чи вважаєте ви, озираючись назад, що якби ви надали будь-який із цих дозволів раніше, це могло б змінити ситуацію в Україні під час війни?", — запитав ведучий Нік Шифрін.

Салліван сказав, що жоден із раніше наданих Україні типів озброєння нібито не надав помітної різниці з точки зору поля бою.

За його словами, проблеми України на полі бою нібито викликані нестачею особового складу. Салліван заявив, що Києву необхідно посилити мобілізацію.

"Україні, на наш погляд, необхідно докласти більше зусиль для зміцнення своїх позицій із погляду кількості сил, що перебувають на передовій", — сказав радник Байдена.

Він додав, що раніше США надали Україні бронетехніку, системи HIMARS, зенітні комплекси Patriot, винищувачі F-16 та "багато іншого" з того, що раніше Вашингтон відмовлявся передавати.

"Сьогодні Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що говорить про те, що між цими системами озброєнь та тим, як вона діє на полі бою, немає прямої лінії", — сказав Салліван.

Салліван
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