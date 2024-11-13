У Білому домі поки не підтверджують дозвіл Україні використовувати ATACMS для ударів по території росії

Ця інформація раніше з'являлася у ЗМІ. Про це заявив заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер, пише The New York Times.

На тлі чуток про можливе зняття обмежень для України на удари вглиб росії Файнер нагадав, що США заявили про готовність реагувати у разі залучення північнокорейських солдатів до війни на стороні росії.

"Якщо обставини розвиватимуться і змінюватимуться, ми розвиватимемося і змінюватимемося, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію та свій суверенітет", - зазначив він.