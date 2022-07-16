Єпископ УПЦ розповів, чому Бог не чує тих, хто любить нецензурні слова

Нецензурна лайка оскверняє людину, принижує її гідність і, що найголовніше, відвертає від неї милість Божу.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму телеграмі.

«З перших днів війни в Україні, практично кожне відео з ракетами, що летять або вибухають, супроводжується нецензурною лайкою, що рясно виливається з вуст авторів зйомок. На жаль, розлючено поганословлять у ці трагічні моменти і військові, і громадянські. А ось почути у подібних відео слова «Господи, помилуй! Спаси і збережи!» не доводиться», - сказав єпископ Віктор.

Він нагадав, що білборди з «російським кораблем» на вулицях наших міст пізніше місцями все ж таки були замінені на білборди зі словами молитви або текстів Святого Письма. «І це, безперечно, правильно. Людина віруюча у важкі хвилини життя має закликати Господнє ім'я, а не давати волю своїм гріховним емоціям», - додав владика.

«Передання Церкви зберегло слова Христа, які не ввійшли в Євангеліє: «У чому застану, в тому й суджу». Сенс їх у тому, що все життя людини в Божих очах може визначатися одним моментом - смертю. Те, з чим людина відходить у вічність, з яким «багажем» вона покидає цей світ і постає перед Богом, - і є тією призмою, через яку Господь розглядає нашу душу і здійснює суд над нею. І в цьому сенсі справді страшно, коли хтось помирає із поганими словами, а не з молитвою на устах», - пояснив архієрей.

«За слова свої будеш виправданий, і за слова свої осуджений», - говорить Христос (Мф. 12, 37). «Це висловлювання Спасителя стосується всіх і кожного. Суд над нами відбувається, у тому числі, і через ті слова, які ми вимовляємо», - додав ієрарх УПЦ.

Владика закликав кожного пам'ятати, що нецензурна лайка оскверняє людину, принижує її гідність і, що найголовніше, відвертає від неї милість Божу.

«Якщо просимо, щоб Господь був завжди з нами, то не можна лихословити, а треба молитися. У найскладніші хвилини нашого життя Бог чує тих, хто сльозно закликає Його ім'я, і не слухає тих, хто замість молитви емоційно вимовляє нецензурну лайку», - зазначив єпископ Віктор.