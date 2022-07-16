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Єпископ УПЦ розповів, чому Бог не чує тих, хто любить нецензурні слова

16.07.2022 / 13:55
Єпископ УПЦ розповів, чому Бог не чує тих, хто любить нецензурні слова
Источник: Центр інформації УПЦ
Якщо просимо, щоб Господь був завжди з нами, то не можна лихословити, а треба молитися

Нецензурна лайка оскверняє людину, принижує її гідність і, що найголовніше, відвертає від неї милість Божу.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму телеграмі.

«З перших днів війни в Україні, практично кожне відео з ракетами, що летять або вибухають, супроводжується нецензурною лайкою, що рясно виливається з вуст авторів зйомок. На жаль, розлючено поганословлять у ці трагічні моменти і військові, і громадянські. А ось почути у подібних відео слова «Господи, помилуй! Спаси і збережи!» не доводиться», - сказав єпископ Віктор.

Він нагадав, що білборди з «російським кораблем» на вулицях наших міст пізніше місцями все ж таки були замінені на білборди зі словами молитви або текстів Святого Письма. «І це, безперечно, правильно. Людина віруюча у важкі хвилини життя має закликати Господнє ім'я, а не давати волю своїм гріховним емоціям», - додав владика.

«Передання Церкви зберегло слова Христа, які не ввійшли в Євангеліє: «У чому застану, в тому й суджу». Сенс їх у тому, що все життя людини в Божих очах може визначатися одним моментом - смертю. Те, з чим людина відходить у вічність, з яким «багажем» вона покидає цей світ і постає перед Богом, - і є тією призмою, через яку Господь розглядає нашу душу і здійснює суд над нею. І в цьому сенсі справді страшно, коли хтось помирає із поганими словами, а не з молитвою на устах», - пояснив архієрей.

«За слова свої будеш виправданий, і за слова свої осуджений», - говорить Христос (Мф. 12, 37). «Це висловлювання Спасителя стосується всіх і кожного. Суд над нами відбувається, у тому числі, і через ті слова, які ми вимовляємо», - додав ієрарх УПЦ.

Владика закликав кожного пам'ятати, що нецензурна лайка оскверняє людину, принижує її гідність і, що найголовніше, відвертає від неї милість Божу.

«Якщо просимо, щоб Господь був завжди з нами, то не можна лихословити, а треба молитися. У найскладніші хвилини нашого життя Бог чує тих, хто сльозно закликає Його ім'я, і не слухає тих, хто замість молитви емоційно вимовляє нецензурну лайку», - зазначив єпископ Віктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, єпископ Віктор
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