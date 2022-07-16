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Житомирський митрополит розповів про позицію УПЦ та її Предстоятеля після початку війни

16.07.2022 / 12:50
Житомирський митрополит розповів про позицію УПЦ та її Предстоятеля після початку війни
Источник: Центр інформації УПЦ
Позиція Української Православної Церкви та її Предстоятеля була однозначною – засудити дії Російської Федерації та кровопролитну масштабну війн

Блаженніший Митрополит Онуфрій звертався до керівництва РФ та її духовних лідерів, але не був почутий.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це митрополит Житомирський та Новоград-Волинський Никодим в інтерв'ю, опублікованому на Фейсбуці-сторінці єпархії.

«З 24 лютого випробування випали на долю церковних людей – архієреїв, священиків, ченців, і перед нами постало питання про зміни в Статуті. Духовної кризи у нас не було, ми як молилися, так і молимося, але позиція Української Православної Церкви та її Предстоятеля була однозначною – засудити дії Російської Федерації та кровопролитну масштабну війну», – каже архієрей.

Митрополит Никодим нагадав, що Блаженніший Митрополит Онуфрій звертався до керівництва РФ та її духовних лідерів, але не був почутий.

«Юридично ми завжди були – УПЦ. Ми були самоврядними, ні фінансово, ні земельно ми не залежали від Москви, жодних коштів туди не перераховували, відкривали свої єпархії, рукопокладали своїх єпископів, духовенство, мали свій церковний суд. Але цей історичний Собор тепер дав нам цілковиту незалежність. Все, що нас пов'язувало з Москвою, – повністю змінено, і тепер почалося інше життя, незалежної УПЦ», – пояснив ієрарх УПЦ.

Владика зазначив, що в оновленому Статуті є пункти про самостійне мироваріння та відкриття парафій УПЦ у діаспорі, що наголошує на автокефальному статусі Церкви, хоч слова «автокефалія» у Феофанії 27 травня і не прозвучало.

«Діаспора відкриває храми, збираються громади навіть у Ірландії. Сербський Патріарх благословив відкриття нашої громади на канонічній території СПЦ. Такого немає в жодній Церкві», – наголосив митрополит Никодим.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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