Сестри скиту Святогірської лаври УПЦ розповіли про ситуацію в Адамівці та просять молитов

У скиту святителя Іоанна Шанхайського Святогірської лаври Української Православної Церкви в селі Адамівка наразі перебуває близько 45 осіб.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це йдеться в опублікованому повідомленні на сторінці скиту у Фейсбуці.

Сторінка не оновлювалася з 10 травня, тепер, як пообіцяли у скиту, сестри по можливості передаватимуть достовірну інформацію про ситуацію в обителі.

«Дорогі брати та сестри! На території, де знаходиться наша з вами рідна обитель, зараз проходять бойові дії, немає світла та інтернету, і немає можливості своєчасно інформувати вас про життя скиту. При цьому почастішали випадки поширення неправдивої чи спотвореної інформації про Адамівку. У зв'язку з цим було ухвалено рішення передати управління сторінками в соцмережах довіреній людині, якій матінки по можливості передаватимуть достовірну інформацію щодо обстановки в обителі. Зв'язок є не завжди, тому це буде не часто», - йдеться у повідомленні.

«На сьогоднішній день у скиту перебуває близько 45 осіб разом зі скитоначальником архімандритом Всеволодом, старшою сестрою монахинею Євдокією, сестрами, працівниками та місцевими жителями. Із сестер ніхто не поїхав! Також на найближчих вулицях проживають ще близько 20 осіб, які не залишили свої будинки», - також повідомили на сторінці скиту у Фейсбуці.

Як зазначили в обителі, під час обстрілу були потрапляння по території скиту, є пошкодження будівель. «Світло та інтернет відсутні з кінця квітня, зв'язок є у певних місцях, але не завжди є безпечна можливість у ці місця потрапити. Незважаючи на труднощі, коло богослужінь проводиться постійно. Дякуємо Господу за все!» - сказано у повідомленні.

«У зв'язку з напруженою обстановкою, що залишається, просимо молитов за нашу обитель!» – просять сестри.