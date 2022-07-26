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В УПЦ розповіли, як у Києві святкуватимуть День Хрещення Русі

25.07.2022 / 16:50
В УПЦ розповіли, як у Києві святкуватимуть День Хрещення Русі
Источник: Центр інформації УПЦ
У зв'язку з військовим станом традиційних хресного ходу та молебню на Володимирській гірці не буде

У день Хрещення Русі та день пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира 28 липня у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі буде звершено святкову Божественну літургію та подячний молебень.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це сказав голова представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Віктор (Коцаба) у коментарі журналістам.

Владика наголосив, що у зв'язку з військовим станом традиційних хресного ходу та молебню на Володимирській гірці не буде.

«Ми живемо в умовах воєнного стану, тому будь-які масові збори обмежені. Святкування відбуватиметься таким чином: буде звершено Божественну літургію в Києво-Печерській лаврі, яку очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій, далі - подячний молебень, який також відбудеться у лаврі», - розповів ієрарх УПЦ.

Єпископ Віктор зазначив, що багато віруючих звернулися з проханням про те, щоб Українська Православна Церква провела у святковий день заходи, які завжди збирали віруючих УПЦ - молебень на Володимирській гірці та Хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

«В умовах нашого сьогоднішнього такого непростого, неспокійного життя це не може відбутися. Але молитва буде. Вона буде у стінах лаври та у всіх храмах нашої Церкви, де будемо єдиними устами та єдиним серцем прославляти Бога і просити у Нього милості та щедрот для всіх нас, для нашої української держави, для нашого українського народу», - підсумував архієрей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, єпископ Віктор, День Хрещення Русі
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