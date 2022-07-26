Керуючий справами УПЦ розповів про три ознаки справжньої Церкви

Щоб зберегти неспотворену віру, необхідно бути членом Церкви Христової, яка ґрунтується на соборності, апостольській спадкоємності та Євхаристії.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ,

про це керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич) сказав у проповіді у день пам'яті преподобного Антонія Печерського.

«Церква – це те місце, де людина має можливість долучитися до Божественної благодаті, яка відроджує людину та з'єднує її з Богом. У Церкві Христовій є три важливі постулати, без яких Церква не є істинною: соборність, спадкоємність та Євхаристія», - зазначив митрополит Антоній.

Владика пояснив, що Церква називається «соборною», бо не обмежена ні народом, ні місцем, ні часом. На відміну від старозавітної Церкви, яка була пов'язана з конкретним народом, який вибрав Господь та конкретним місцем для поклоніння. З пришестям Христа місія старозавітної Церкви завершена.

Митрополит Антоній звернув увагу, що поняття «соборність» та «вселенськість» не тотожні.

«У ІІ столітті священномученик Ігнатій Богоносець сказав: де Христос, там і вся кафолічна Церква. Це означає, що навіть якщо всі критерії, про які ми говорили: народ, простір, час – присутні, ця спільнота може і не бути Церквою. Бо там не буде Живого Христа. Де немає Живого Христа – немає ні Істини, ні любові. Може статися, що Церква зменшиться до маленької спільноти людей – малого стада, яке і буде Соборною Церквою. В історії таке бувало неодноразово. Коли майже всі ієрархи, дуже часто під тиском державної влади, йшли в розколи чи єресі і лише небагато святих подвижників зберігали в собі Істину і любов, а значить уособлювали собою всю Соборну Церкву. За допомогою цих небагатьох подвижників і відроджується вся Вселенська Соборна Православна Церква», - зазначив керуючий справами УПЦ.

Іншою важливою ознакою істинності Церкви є спадкоємність.

«Тільки та Церква істинна, де є апостольське спадкоємство єпископів. Якщо немає такого спадкоємства, немає і Церкви. Реальна, фізична спадкоємність рукоположень зберігається лише в Апостольській Церкві. Якщо немає ланцюжка спадкоємності, немає і Церкви. А якщо немає Церкви, немає Таїнств. Немає Таїнств, немає Божественної благодаті – немає спасіння. Саме тому Свята Церква так уважно ставиться до Таїнств і не визнає «таїнств» розкольників та єретиків», - поділився владика.

Він наголосив, що без третього критерію – Євхаристії – не має значення і соборність, і спадкоємність.

«Через Таїнство Хрещення ми входимо до Церкви Христової, отримуємо нове народження, прощаються всі наші гріхи. Однак, на жаль, сила гріха настільки велика, що його наслідки на людині все одно позначаються. І тільки завдяки Таїнствам Христовим, і особливо Таїнству Євхаристії, людині подається сила перемагати цю схильність до гріха. У Євхаристії ми об'єднуємось у єдине Тіло Христове, преображаємося. Сила віри та благодаті Божої у тому, що людина змінюється зсередини», - нагадав митрополит Антоній.

Керуючий справами УПЦ пояснив, що зберігаючи віру, будучи членом Церкви Христової, необхідно завжди пам'ятати про три ознаки істинності Церкви, оскільки відсутність хоча б одного постулату – це ознака того, що це не Церква.

«Якщо немає спадкоємності, це означає, що це секта, там немає священства, немає благодаті. І як би не стверджували те, що на підставі Святого Письма, кожен християнин вже є священником: так, ми є священниками для себе, щоб перемагати і приносити в жертву свої гріховні вади. У цьому полягає священство кожного християнина... Якщо не буде соборності, це теж є ознакою того, що це не Церква. Церква – це соборність, вільна єдність членів Церкви на основі любові до Бога і ближнього. Сила соборності для кожної віруючої людини, члена Церкви полягає в тому, що є в Церкві безумовний авторитет, якому повинні підкорятися всі, незалежно від рангу, сану, віку та інших традицій. Цим безумовним авторитетом є Церква. Якщо відсутній у Церкві цей безумовний авторитет, Вона починає підлаштовуватися під світ, обставини, під конкретну особистість, руйнується єдність, а Церковне Передання, виражене в догматах і канонах, піддається сумніву», - пояснив митрополит Антоній.

Він наголосив, що якщо людина не бачить потреби в Євхаристії, то і сама Церква не потрібна їй, адже Євхаристія – це головне Таїнство Церкви, через яке реалізується спадкоємність та соборність.

Владика закликав віруючих зберігати церковні канони та будувати своє життя на основі прикладів святих подвижників.

«Ми щасливі та вдячні Богові, що наше життя проходить у Церкві. Але ця даність, яку ми отримали зараз і яку маємо зберегти та передати майбутнім поколінням, бо без Церкви немає життя у цьому світі. Саме для цього потрібний наш особистий подвиг. Наше життя неможливо назвати подвигом, але коли ми дивимося на подвиги преподобного Антонія Печерського та його сподвижників, ми розуміємо, куди треба рухатися, що робити. Щоб маленькі діти стали членами Церкви, і пронесли віру Христову в майбутнє», - підсумував керуючий справами УПЦ.