День Хрещення Русі – Торжество Православ’я: В УПЦ вшановують День Хрещення Русі

Сьогодні православні віруючі вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира та День Хрещення Русі.

Вперше 28 липня українці відзначають День Української Державності. Ця пам'ятна дата акцентує увагу на спадкоємності України від держави Володимира Великого та прийняття християнства як цивілізаційного вибору народу.

Центр інформації УПЦ зібрав цитати з проповідей Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія та керуючого справами УПЦ митрополита Антонія (Паканича) про значення Дня Хрещення Русі для кожного православного українця.

МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ

«День Хрещення нашого народу є його Днем народження. Охрестившись, люди пізнали істинного Бога».

«У Хрещенні ми стали дітьми Божими. Хрещення зробило наш народ величним, красивим, благородним. Хрещення перетворило людей із самолюбців на тих, хто любить Бога.

«Якою б не була важка дорога, ми повинні йти до Христа, бо так зробив наш Хреститель і Просвітитель святий князь Володимир. І він сьогодні молиться за нас, щоб Господь благословив нашу землю, благословив наш народ, благословив нашу владу, і Господь навчив нас жити у мирі, злагоді, любові один до одного».

«Святий князь Володимир навчив нас іти дорогою до Христа, до Бога, навчив нас жити благочестиво на землі і насолоджуватися Дарами благодаті Святого Духа. Він навчив нас служити Богові, а не гріху».

«Ми повинні, дорогі брати та сестри, берегти ту віру, яка святого князя зробила з жорстокого милостивим батьком. Коли ми будемо жити згідно з цією вірою та будемо берегти її, то й самі будемо виправлятися на краще, ми станемо добрими, ми будемо любити, жаліти, поважати один одного».

МИТРОПОЛИТ АНТОНІЙ

«День Хрещення Русі – Торжество Православ’я, торжество віри і духу, що об’єднує усіх чад Православної Церкви».

«Церква молитовно вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, нашого Хрестителя. Це також і державне свято. Дякуємо Богу, що в нашій історії була така постать, як великий князь Володимир, який взяв на себе відповідальність і відкрив кожному із нас дорогу у Царство Боже».

«В Україні лише одна Православна Церква, яка веде свою спадкоємність від святого рівноапостольного князя Володимира - це Українська Православна Церква. У нас була різна історія і Церква по-різному називалася, але саме УПЦ є спадкоємницею Київської Митрополії, яка з'явилася відразу після Хрещення Київської Русі».

«Православна віра – це велика сила для українського народу, тому що протягом уже багатьох віків саме Православна віра виховує наш народ. Православна віра є важливим елементом ідентичності української нації, українського народу».

«Бажаю у день Хрещення Русі зміцнитися у вірі, оцінити цей безцінний дар, данний нам Господом, та дбайливо нести його впродовж життя. Це – найцінніше, що є у кожного.