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У Києво-Печерській лаврі та у всіх храмах УПЦ відбуваються урочистості на честь Дня Хрещення Русі

28.07.2022 / 13:40
У Києво-Печерській лаврі та у всіх храмах УПЦ відбуваються урочистості на честь Дня Хрещення Русі
Источник: Центр інформації УПЦ
Святкове богослужіння на соборній площі Києво-Печерської лаври очолив Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій

У Києво-Печерській лаврі та у всіх монастирях та храмах Української Православної Церкви у День Хрещення Русі відбулися Божественні літургії, на яких молилися сотні тисяч віруючих.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, святкове богослужіння на соборній площі Києво-Печерської лаври очолив Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

«Сьогодні свята Церква молитовно звершує пам'ять святого рівноапостольного великого князя Володимира - нашого хрестителя та просвітителя. Князь Володимир прожив не багато років, але зробив багато світлих справ», - сказав Митрополит Онуфрій.

Предстоятель УПЦ зазначив, що сьогодні також відзначається День Державності.

«Князь Володимир заснував велику Державу, яку називали Київська Русь. Сьогодні наступниця цієї Русі - Україна. Ми живемо на цій території та святкуємо день своєї державності», - наголосив архіпастир.

Блаженніший побажав віруючим, щоб святий князь Володимир благословив нашу землю, благословив народ, щоб він своїми молитвами зупинив кровопролиття на землі.

«Віримо і сподіваємося, що з молитвами святому князю Володимиру припиняться вбивства і в нас запанує мир», - висловив сподівання Митрополит Онуфрій.

За богослужінням архієреї, духовенство та віруючі молилися про припинення війни та про мир в Україні.

Після літургії Предстоятель УПЦ очолив подячний молебень.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, День Хрещення Русі
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