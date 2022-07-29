Предстоятель УПЦ - військовим: Чесно виконуйте свій обов'язок і Бог буде з вами

В Україні не має бути дискримінації за ознакою віри.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій журналістам «Першого Козацького» щодо воїнів ЗСУ, яких залякують за те, що є віруючими Української Православної Церкви.

«В армії не має бути дискримінації. Люди захищають Батьківщину. А віра – свобода совісті. Людина може вірити, як хоче, думати і молитися як хоче. Не повинно бути розділення за ознакою віри. Всі робимо одну спільну справу – захищаємо свою Батьківщину», – наголосив архіпастир.

Блаженніший підкреслив, що людина не повинна боятися сповідувати свою віру. «Якщо на людей наводять страх, це є недобра ситуація. Вона до добра не доведе», – додав він.

Також Предстоятель вважає, що проблема дискримінації має бути врегульована державою.

«А наших воїнів, які виконують свій обов'язок у ЗСУ, нехай благословить Бог. Нехай вони чесно виконують свої обов'язки і Бог буде з ними», – побажав Митрополит Онуфрій.