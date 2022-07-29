Войти | Зарегистрироваться
12:38

пятница,
29 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ - військовим: Чесно виконуйте свій обов'язок і Бог буде з вами

28.07.2022 / 14:50
Предстоятель УПЦ - військовим: Чесно виконуйте свій обов'язок і Бог буде з вами
Источник: Центр інформації УПЦ
Проблема дискримінації має бути врегульована державою

В Україні не має бути дискримінації за ознакою віри.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій журналістам «Першого Козацького» щодо воїнів ЗСУ, яких залякують за те, що є віруючими Української Православної Церкви.

«В армії не має бути дискримінації. Люди захищають Батьківщину. А віра – свобода совісті. Людина може вірити, як хоче, думати і молитися як хоче. Не повинно бути розділення за ознакою віри. Всі робимо одну спільну справу – захищаємо свою Батьківщину», – наголосив архіпастир.

Блаженніший підкреслив, що людина не повинна боятися сповідувати свою віру. «Якщо на людей наводять страх, це є недобра ситуація. Вона до добра не доведе», – додав він.

Також Предстоятель вважає, що проблема дискримінації має бути врегульована державою.

«А наших воїнів, які виконують свій обов'язок у ЗСУ, нехай благословить Бог. Нехай вони чесно виконують свої обов'язки і Бог буде з ними», – побажав Митрополит Онуфрій.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрій, військові
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 июля
28 июля
27 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.