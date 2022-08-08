Керуючий справами УПЦ розповів, як справи милосердя допоможуть на Страшному суді

На Страшному Суді доля кожної людини визначатиметься за її здатністю до любові та милості.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) на Ютуб-каналі «Витражи: о вере в красках».

Владика нагадав, що, за словами святих отців, найголовнішим джерелом милості у серці людини є співчуття.

«Чуйність, співчуття і добро щодо інших людей з'єднують нас з ними, адже, допомагаючи ближньому, виявляємо, що людина, в долі якої взяли участь, перестає бути для нас чужою, вона входить у наше життя», - сказав митрополит Антоній.

Керуючий справами УПЦ зазначив, що милість або милосердя - це здатність людини відгукуватися на чужі страждання.

«У Євангелії Господь прямо говорить, що на Страшному Суді доля людини визначатиметься її здатністю до любові та милості. Якщо людина виконала вказівку Христа - нагодувала жадібного, напоїла спраглого, була милосердною до ув'язнених і хворих, - значить, для неї шлях до Царства Небесного відкрито. І навпаки, якщо під час земного життя ми не виявили милосердя та співчуття, значить, і на Страшному Суді не зможемо просити у Судді милості до себе», - пояснив архієрей.

Преподобний Ісаак Сирін говорив: «Милосердна людина це перш за все лікар своєї душі, тому що тільки справами милосердя він може загладити власні гріхи і спромогтися побачити Бога». Також у Святому Письмі сказано: «Людина ласкава душі своїй чинить добро, а жорстока замучує тіло своє» (Припов. 11:17). (Припов. 11:17).

«Коли робиш щось інше, собі тим самим робиш у сто разів більше, бо Господь усе бачить і віддасть. Це означає, що, як ми ставимося до людей, так і Господь поставиться до нас. Про це ясно і недвозначно йдеться у притчі про Страшний Суд», - сказав митрополит Антоній.