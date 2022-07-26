На Вінниччині суд заборонив владі незаконно перереєструвати громади УПЦ

На Віннитчині колегія суддів підтвердила рішення Адміністративного суду Києва про подальшу заборону Вінницькій ОДА незаконно перереєстровувати релігійні громади в Мурованокуриловецькому благочинні.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, 30 липня Адміністративний суд Києва, враховуючи численні порушення щодо релігійних громад з боку Вінницької обласної державної адміністрації, заборонив здійснювати перереєстрації релігійних громад Мурованокуриловецького благочиння. Проте начальник Управління у справах національностей та релігій Вінницької ОДА Ігор Салецький подав апеляцію на дане рішення суду.

Колегія суддів, розглянувши 12 липня його клопотання, залишила рішення Адміністративного суду без змін, що означає подальшу заборону Вінницькій ОДА незаконно перереєстровувати релігійні громади в Мурованокуриловецькому благочинні.

«Дане рішення суду ще раз підтверджує незаконні дії Ігоря Салецького та очолюваного ним Управління, коли державні службовці замість того, щоб дотримуватися Конституції і законів України, фактично своїми рішеннями давали “зелене світло” на рейдерські захоплення релігійних громад Української Православної Церкви», - підкреслили у повідомленні.