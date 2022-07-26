На Хмельниччині активісти ПЦУ захопили храм УПЦ

У Хмельницькій області представники ПЦУ захопили храм Косми та Даміана у селі Ріпна Волочиського району.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Фейсбук Олени Бурка, 13 червня у селі відбулися збори територіальної громади, на яких жителі ухвалили рішення про те, що віруючі храму Косми та Даміана, які належать до Української Православної Церкви, мають перейти до ПЦУ.

Олена Бурка, висловлюючи думку активістів ПЦУ, заявила, що «членство в релігійній громаді не вимірюється кількістю відвідувань церкви або кількістю наданих коштів». Тому вона висловила впевненість, що храм УПЦ має перейти у власність мешканців села.

До середини липня отець Роман не пускав представників ПЦУ до храму УПЦ.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин за підсумками зборів депутатів, управлінню земельних ресурсів дав доручення підготувати проект рішення щодо припинення права користування землею релігійним організаціям, які перебувають під управлінням Української Православної Церкви.

Під тиском місцевої влади 15 липня представники ПЦУ отримали доступ до церкви Косми та Даміана. Про те, чи проводяться там богослужіння, не повідомляється.