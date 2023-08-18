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У ГУР розповіли, як росіяни намагаються захистити Кримський міст

23.08.2023 / 11:14
росіяни намагаються захистити Кримський міст від атак за допомогою затоплення поромів. У такий спосіб вони хочуть створити захисну лінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

За інформацією української воєнної розвідки, зараз росіяни проводять підготовку до затоплення другого порома поблизу Кримського мосту.

"Окупанти планують затопити щонайменше шість плавзасобів зазначеного типу з метою створення захисної лінії перед Керченським мостом", - зазначають у ГУР.

Там уточнюють, що між затопленими поромами ворог хоче встановити бонові огорожі, щоб захистити міст від ударів.

"Нехитрий міра захисту дев'ятнадцятикілометрового мосту у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної росії", - пояснюють у розвідці.

Кримський міст
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