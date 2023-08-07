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Експерт: Удари по Кримському мосту є важливими для успіху українських військових на фронті

09.08.2023 / 11:14
Кримський міст забезпечує противнику ключовий логістичний маршрут, тому удари по ньому є важливими для успіху українських військових на фронті.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

На його думку, те, коли Кримський міст остаточно "втомиться" залежить від того, коли по ньому зможуть завдати удару, який призведе до максимальних руйнувань.

"Я чув таку думку, що, мовляв, щоб усе спрацювало, треба мало не тактичною ядерною зброєю бити. Тільки це не зовсім продуктивно. Чому? Ну, з урахуванням того, до яких серйозних руйнувань привели два попередні вибухи, і там еквівалент набагато менше, ніж у ядерної зброї", – додав експерт.

Селезньов вважає, що як тільки Україна отримає американські ракети ATACMS - відразу вдасть отримати успіх на фронті.

"Без них доведеться спочатку виходити на узбережжя Азовського моря. В такому разі, можливо, щоб зруйнувати логістику через Кримський міст, вистачить і бойових можливостей HIMARS", - розповів він.

Кримський міст, Селезньов
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