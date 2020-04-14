Эксперт Инна Бурба рассказала об экономических последствиях пандемии COVID-19 для украинцев

С какими последствиями пандемии уже приходится и еще придется столкнуться украинцам и как преодолеть их с минимальными потерями, рассказала в интервью нашему изданию эксперт по экономическим и юридическим вопросам Инна Бурба.

– Украинцы всё больше поддаются панике в связи с пандемией. Введен строгий карантин, который ударил по многим семьям не только в социальном, но и финансовом плане. Что будет с экономикой?

– Пандемия действительно бьет экономике, но не только по нашей. В Польше, например, прогнозируется спад на уровне 2%, в Чехии – 5%, Словакии до 6%. В среднем, по всей еврозоне показатель около 4%. У нас же он ожидается не более 3%. То есть, ниже среднеевропейского. Плюс велика вероятность, что мы быстро выровняем ситуацию благодаря новому траншу от МВФ. Иными словами, дефолта не будет. Если вы это имели в виду.

– Это обнадеживает. А какие прогнозы по гривне? Украинцы в панике бросились скупать не только гречку, сахар и туалетную бумагу, но и доллары. Что будет с курсом в условиях карантина и по его окончанию? Ждать ли доллар по 30?

- Коронавирус никак прямо не влияет на наши валютные курсы. Он лишь запустил эффект домино на фоне слабости нашей экономики. Четких экономических причин для роста курса доллара в стране вообще нет. Все расслабились, когда курс опустился до отметки в 23 гривны, некоторые даже прогнозировали, что он будет 20. Но чуда не случилось. Зато случился коронавирус. Только за последние недели паника заставила украинцев скупить более 400 млн. $, к ним добавились импортеры и держатели ЦБ, желающие снизить свои риски. Пассивно по ситуации бьет и снижение цен на нефть, а это тянет за собой вниз то, чего у нас в избытке: металл, руду, зерно. Тем не менее, как видим, ситуация сейчас выровнялась, курс откатился до 27 грн за доллар, и будет колебаться в этих пределах. Но если не будет грамотной монетарной политики, и карантинные меры продолжатся, курс может превысить 30 гривен.

–Украинцы боятся остаться без работы, многих уже сократили или отправили в отпуск без содержания. Насколько велики прогнозируемые масштабы роста безработицы и как с ним бороться?

– В сложившихся условиях бизнес вынужден избавляться от финансовой нагрузки. Если в крупных компаниях заложены риски, то у мелких субъектов нет такой возможности. Приходится уменьшать издержки, в первую очередь, налоговые отчисления. Проще уволить сотрудников и оставить работать неофициально, чем полностью закрыть бизнес. Многих увольняют «по договоренности», не подкрепленной юридическим документом. Бороться с этим практически невозможно, и украинцы вынуждены верить «честному слову». Кроме того, в Украину начали возвращаться трудовые мигранты, от которых поступает несколько миллиардов долларов ежегодно. Это не только ощутимая поддержка для родственников, но и помощь финансовой системе. Если пандемия в ЕС продлится ещё 2-3 месяца, треть мигрантов окончательно вернется в Украину. Это не только лишит бюджет ощутимого притока средств, но и создаст проблему трудоустройства вернувшихся граждан.

Один из инструментов минимизации кризиса – сокращение налоговой ставки либо введение «налоговых каникул». Но экономика Украины сможет потянуть такую нагрузку, только при условии получения транша от МВФ, и то частично. Избежать роста безработицы все равно не удастся. В экономике есть закон Оукена, напрямую связывающий изменения ВВП с показателями трудоустройства. Сокращение ВВП на 5%, влечет рост уровня безработицы на 2-2,5%. Надежд на увеличение ВВП нет, так как кризис не локального масштаба.

– Что делать тем, кто остался сегодня без источника дохода?

– Как вариант – сменить род деятельности. Тенденции востребованности профессий изменились. Сегодня нужны курьеры, упаковщики, операторы службы поддержки, водители. Однако, не все украинцы готовы осваивать новую профессию. В таких условиях остается рассчитывать на помощь государства. В связи с карантином процесс получения пособия по безработицы упрощен, но средства фонда пока заморожены.

– Как отразится текущая ситуация на пенсионерах?

– Пенсии будут выплачиваться стабильно. Предпосылок для невыплат нет. Плюс с мая правительство собирается провести индексацию для всех категорий пенсионеров. Это небольшой, но все же стабильный доход для семей, в которых кто-то потерял работу или вынужден был уйти в отпуск за свой счет. Плюс, бабушки и дедушки помогают не только пенсией, но и сидят с детьми.

– К слову о детях. На время карантина введено дистанционное обучение для школьников, и это вызывает противоречивые отзывы у родителей. Каково ваше мнение на этот счет?

– Дистанционное обучение в сложившейся ситуации — вынужденная, но целиком оправданная мера. К сожалению, сегодня эта система далека от совершенства, но беспокоить должно не столько качество обучения, сколько его наличие вообще. Дистанционный формат признан необязательной мерой, и далеко не все школы занялись этим вопросом. Сегодня и так многое ложится на наши родительские плечи. Если в школе мотивирует учитель, дома это становится обязанностью родителей. Но когда учителя нет, родительская мотивация мало эффективна. Я считаю, что перевести все школы на дистанционное обучение необходимо в обязательном порядке. Ведь дети должны продолжать получать знания, которые мы, родители, не всегда способны им дать.

– Спасибо за обстоятельные ответы. И в завершение нашего интервью, что бы хотела пожелать украинцам Инна Бурба?

– Впереди майские праздники, и их в этом году как никогда важно провести дома. Ведь здоровье — прежде всего. Не будем забывать, что каждый из нас в ответе не только за себя, но и тех, кто рядом. Я желаю всем украинцам оставаться здоровыми, не поддаваться паническим настроениям, а карантин расценивать как бонус в виде свободного времени, которого в обычной жизни нам так не хватает для любимых людей и интересных дел. Давайте ценить это время, пока оно есть.