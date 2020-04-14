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Коронавирус в Украине: 325 новых случаев, 10 умерших в сутки

14.04.2020 / 10:54
В Украине по состоянию на 9 утра 13 апреля лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Об этом сообщают Минздрав, а также свидетельствуют данные Центра общественного здоровья

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

За сутки госпитализированы 77 человек, из них один ребенок и 7 медицинских работников.

На аппарат искусственной вентиляции легких переведены 3 человека.

В целом 93 случая были летальными (за сутки стало больше на 10, это не были медики).

Выздоровели за сутки 8 человек, в том числе один ребенок и 4 медработника. Всего выздоровели 97 пациентов.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 194 случая;

Волынская область – 78 случаев;

Днепропетровская область – 60 случаев;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 94 случая;

Закарпатская область – 92 случая;

Запорожская область – 85 случаев;

Ивано-Франковская область – 300 случаев;

Кировоградская область – 142 случая;

г. Киев – 495 случаев;

Киевская область – 216 случаев;

Львовская область – 124 случая;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 69 случаев;

Полтавская область – 25 случаев;

Ровенская область – 125 случаев;

Сумская область – 74 случая;

Тернопольская область – 273 случая;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 22 случая;

Черновицкая область – 462 случая;

Черкасская область – 102 случая;

Черниговская область – 9 случаев.

К утру 13 апреля в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Этому предшествовало: За 11 апреля в Украине было получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса, из них 26 – у детей.За субботу, как и за воскресенье, вследствие COVID-19 умерли 10 человек.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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