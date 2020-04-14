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В Киеве рекордное количество больных COVID-19 за сутки, в Лавре еще 63 случая

14.04.2020 / 11:15
За прошедшие сутки в столице зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 79 человек, из них 63 случая в Киево-Печерской лавре.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 13 апреля, а также сообщает пресс-служба КГГА в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Новости сегодня тревожные. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них – шесть медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая".

По словам мэра, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской Лавре. То есть там уже более 90 подтвержденных случаев.

Кличко добавил, что 13 апреля в Лавру направят мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования, чтобы "иметь реальную карантина об очаге заболевания".

Мэр также подчеркнул, что Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева закрыта на карантин. За его соблюдением будут следить правоохранители.

Среди киевлян, заболевших за сутки 12 апреля: 22 женщины (в возрасте от 26 до 66 лет) и 57 мужчин (от 18 до 74 лет), 7 человек госпитализированы, остальные лечатся дома.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, городские власти пока не знают, какое количество людей находится на территории Киево-Печерской лавры. Узнать точное количество лиц и исследовать количество больных планируют во время забора анализов 13 апреля.

Там также добавили, что с 13 апреля на территории лавры действует карантин. Это означает, что люди, которые до сих пор находились на территории святыни (церковники, которые там жили, и паломники), останутся в лавре на самоизоляции.

Напомним: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич).

По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

Источник

коронавирус, COVID-19
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