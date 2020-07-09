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ГСА не использовала 767 миллионов гривен

09.07.2020 / 16:29
Государственная судебная администрация (ГСА) не использовала 767 миллионов гривен.

Об этом, ссылаясь на данные Министерства финансов, сообщил народный депутат Тарас Тарасенко, информирует телеграм-канал "Под мантией".

Авторов поста возмущает такое положение вещей, ведь у судов первой и апелляционных инстанций катастрофическая нехватка финансирования - нет денег даже на марки и бумагу. "Ещё раз задумайтесь, в ГСА не использовали 767 млн. грн. И вы рассказываете судам первой и апелляционных инстанций о нехватке денег на бумагу и марки?! Из-за вас, клоуны, судьи не могут выдать процессуальные документы", - отмечают судьи.

"Помните, денег нет для первой и апелляционной инстанции. Вот вы там и держитесь!" – советуют они.

судьи, суды, финансирование, ГСА
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