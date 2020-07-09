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В УПЦ запустили флешмоб, посвященный православным семьям

09.07.2020 / 16:41
В УПЦ запустили флешмоб, посвященный православным семьям
Семья Источник: Центр информации УПЦ
Видеоролик должен быть длительностью максимум 30 секунд, при этом телефон во время записи нужно держать горизонтально

В Одесской епархии запустили онлайн -флешмоб, посвящённый дню памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, по мнению организаторов акции, акция поможет онлайн-пользователям приоткрыть для себя мир православной веры.

«Мы хотим предложить вам поздравить друг друга с этим праздником. Запишите небольшой видеоролик о том, что для вас любовь, что для вас семья, и пришлите в любой из наших мессенджеров», — обратился к верующим глава «молодёжного» отдела протоиерей Максим Омельченко в видеообращении, опубликованном на Youτube-канале епархии.

 Видеоролик должен быть длительностью максимум 30 секунд, при этом телефон во время записи нужно держать горизонтально. Отправить своё видео можно в Viber, Telegram или WhatsApp на номер: 073-017-10-00.

 Все поздравления будут объединены в одно общее видео, которое опубликуют в Сети.

Как сообщалось ранее, протоиерей Александр Клименко призвал верующих личным примеров проповедовать истинные семейные ценности и находить необходимые слова в своей среде, чтобы убедить окружающих беречь семью.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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